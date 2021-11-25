Esra Erol 25 kasım perşembe tek parça izle

Ekranların her gün seyredilen programı her gün merakla izleniyor. Bugün neler oldu? Bugün Esra Erol' neler yaşandı? Bugün Esra Erol' de kimler konuk oldu.

Esra Erol

Ali Rıza Bey, kendisinin hiçbir davası olmadığını, maddi manevi çöktüğünü, konunun başka yere çekilmemesini istedi.

Esra Erol, yani bu evliliğin yaşlı bir adamla genç bir kadının evlenmesi konusu olmadığını söylerken Ali Rıza Bey, namus meselesi olmadığını dile getirdi.

Esra Erol, Ali Rıza Bey’in Gaziantep’te yaşadığını, daha önce 2 evlilik yaptığını, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu bilgisini verirken Ali Rıza Bey, bir oğlunun vefat ettiğini, iki eski eşinin de vefat ettiğini, kendisinin tek başına yaşadığını, 4 torunu olduğunu, hiçbirinin kendisi ile ilgilenmediğini, yalnız olduğunu belirtti.

Esra Erol, Meryem Hanım’ın bana deli muamelesi yapıyorlar dediğini aktarınca Meryem Hanım, eşi Yusuf Öksüz’ün kendisine deliymiş gibi davrandığını, 2 çocuğunun olduğunu, 3 aydır görmediğini, en son 40 günlükken çocuğunu gördüğünü, eşinin kendisinin ellerini kabloyla bağlayıp hastaneye yatırttığını söyledi.

Meryem Hanım eşinin kendisine şiddet uyguladığını, uzaklaştırma aldığını, birinci eşinden 12 yaşında bir çocuğu, bu eşinden de 2 çocuğu olduğunu dile getirdi.

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