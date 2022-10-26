Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 26 Ekim Çarşamba puan durumu nedir?

EN HAMARAT BENİM 26 EKİM ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Puan durumu henüz açıklanmadı.