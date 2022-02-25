En Hamarat Benim 25 Şubat Cuma puan durumu açıklandı mı?

Ekranların sevilen programı Hamarat Benim'de kim birinci oldu kim kaç puan aldı programda neler yaşandı? Hangi yarışmacılar vardır? Nasıl bir yarış haline girildi? Yarışmacılar kaç puan aldı? Menülerde neler vardı?

EN HAMARAT BENİM

Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı En Hamarat Benim'de yeni haftanın ilk günü ekranlara geliyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim'de yeni hafta başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim hafta içi her gün FOX ekranlarındaki yerini alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak.