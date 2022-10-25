Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 25 Ekim Salı puan durumu nedir?

EN HAMARAT BENİM 25 EKİM SALI PUAN DURUMU

Puan durumu henüz açıklanmadı.