Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 19 Ekim Çarşamba puan durumu nedir?

EN HAMARAT BENİM 19 EKİM ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Puan durumu henüz açıklanmadı.