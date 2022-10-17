Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 17 Ekim Pazartesi puan durumu nedir?

EN HAMARAT BENİM 17 EKİM PAZARTESİ PUAN DURUMU

Puan durumu henüz açıklanmadı.