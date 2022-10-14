Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 14 Ekim Cuma puan durumu nedir?

EN HAMARAT BENİM 14 EKİM CUMA PUAN DURUMU

Puan durumu henüz açıklanmadı.