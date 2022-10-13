Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 13 Ekim Perşembe puan durumu nedir?

EN HAMARAT BENİM 13 EKİM PERŞEMBE PUAN DURUMU

Puan durumu henüz açıklanmadı.