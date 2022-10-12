Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 12 Ekim Çarşamba puan durumu nedir?

EN HAMARAT BENİM 12 EKİM PUAN DURUMU

Puan durumu henüz açıklanmadı.