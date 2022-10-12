En Hamarat Benim 12 Ekim Çarşamba puan durumu nedir?

Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 12 Ekim Çarşamba puan durumu nedir?

Sinema - TV 12.10.2022, 13:10 12.10.2022, 13:13
En Hamarat Benim 12 Ekim Çarşamba puan durumu nedir?

Hafta içi ekranların en sevilerek izlenen yemek yarışma programı zorlu geçiyor. Bu haftaki puan durumu herkes tarafından merak ediliyor. Peki En Hamarat Benim 12 Ekim Çarşamba puan durumu nedir?

EN HAMARAT BENİM 12 EKİM PUAN DURUMU

Puan durumu henüz açıklanmadı.

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17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 12 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4