En Hamarat Benim 11 Mart Cuma puan durumu açıklandı mı?

Ekranların sevilen programı Hamarat Benim'de kim birinci oldu kim kaç puan aldı programda neler yaşandı? Hangi yarışmacılar vardır? Nasıl bir yarış haline girildi? Yarışmacılar kaç puan aldı? Menülerde neler vardı?

Sinema - TV 11.03.2022, 13:47 11.03.2022, 13:47
En Hamarat Benim 11 Mart Cuma puan durumu açıklandı mı?

Ekranların sevilen programı Hamarat Benim'de kim birinci oldu kim kaç puan aldı programda neler yaşandı? Hangi yarışmacılar vardır? Nasıl bir yarış haline girildi? Yarışmacılar kaç puan aldı? Menülerde neler vardı? 

EN HAMARAT BENİM 

Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı En Hamarat Benim'de yeni haftanın ilk günü ekranlara geliyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim'de yeni hafta başlıyor. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim hafta içi her gün FOX ekranlarındaki yerini alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi’nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak.

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Takımlar O P
1. Sakaryaspor 29 65
2. 1461 Trabzon FK 29 61
3. Bodrumspor 29 56
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 29 53
5. Afjet Afyonspor 29 50
6. Sivas Belediyespor 29 50
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
8. Somaspor 29 48
9. Çorum FK 29 47
10. İnegölspor 29 44
11. Ankaraspor 29 43
12. Etimesgut Belediyespor 29 36
13. Serik Belediyespor 29 32
14. Sarıyer 29 31
15. Diyarbekirspor 29 29
16. Adıyaman FK 29 29
17. Turgutluspor 29 28
18. Ergene Velimeşespor 29 24
19. Kahramanmaraşspor 29 17
20. Niğde Anadolu FK 29 14
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17