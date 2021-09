En Çok İzlenen Yabancı Diziler Hangileridir?

İZLEME REKORU KIRAN DİZİLER

Game of Thrones, David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan fantastik televizyon dizisidir. George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'na dayanmakta olan dizi, adını serinin ilk kitabından almaktadır.

Spartacus

Spartacus, ilk gösterimini 22 Ocak 2010'da Starz'da yapan ABD yapımı televizyon dizisi. Dizide, MÖ. 73-71 arasında Roma Cumhuriyeti'ne karşı büyük bir köle ayaklanması başlatan Trakyalı gladyatörden esinlenilmiştir.

The Walking Dead

Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard 'ın aynı adlı çizgi romanına dayanmaktadır. Dizinin başrolünde, komadan uyandığında George A. Romero'nun korku filmlerindeki zombileri andıran et yiyen "aylaklar"ın dünyaya egemen olduğunu fark eden şerif yardımcıs Rick Grimes rolüyle Andrew Lincoln yer almaktadır. Ailesini bulmak için yola koyulur ve yol boyunca diğer birçok sağ kalan kişiyle karşılaşır.

Lost

Lost, Amerikan drama televizyon dizisidir. Program, Sidney, Avustralya'dan Los Angeles, Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan bir yolcu uçağının kaza yapması sonucu Güney Pasifik'te gizemli bir adaya düşen kazazedelerin hikâyelerini konu edinmektedir. Her bölüm tipik olarak adada geçen ana hikâyenin yanı sıra, bir karakterin hayatındaki bir başka noktaya ilişkin ikinci bir hikâyeye sahiptir.

How I Met Your Mother

How I Met Your Mother, ABD'de yayın yapan CBS kanalında, 19 Eylül 2005'ten 31 Mart 2014'de kadar yayınlamış olan, yaratıcılığı ve yapımcılığını Carter Bays ve Craig Thomas'ın üstlendiği, durum komedisi türünde bir televizyon dizisidir. 31 Mart 2014 tarihinde yayınlanan 40 dakikalık özel bölümüyle sevenlerine veda etmiştir.

Dexter

Dexter, ilk olarak 1 Ekim 2006'da Showtime kanalında gösterilmeye başlayan Amerikan drama dizisidir. Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analizcisi olarak çalışan, aynı zamanda bir seri katil olarak gizli bir hayat sürdürüyor. Miami' de geçen hikaye Jeff Lindsay'in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır.

Breaking Bad

Prison Break

Breaking Bad, ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White, maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkmanile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar.Prison Break, ABD yapımı bir aksiyon dizisi. Hikâye ise Paul Scheuring tarafından ortaya atılmış ve FOX şirketi tarafından 2005 yılında dizi hayatına adım atmıştır

The Big Bang Theory

The Big Bang Theory veya kısaca TBBT, Chuck Lorre ve Bill Prady tarafından yaratılmış Amerikan durum komedisi. İlk kez 24 Eylül 2007'de CBS'de yayınlanmıştır.

The Vampire Diaries

Bir insanın vampirlerle yaşamını konu edinen dizide, vampir kardeşler (Damon ve Stefen Salvatore) ile geçmişteki bağlantısını öğrenir. Dzide, gerilim, korku ve olağanüstü bir kurgu hakimdir.

The Originals

The Originals dizisi The Vampire Diaries dizisinde ortaya çıkan karakterlerin başrol olduğu bir dizidir. Dizide vampirlerden kurtadamlara ve melezlere kadar her türlü karakter kurgusu mevcut.

Teen Wolf

Gece ormanda arkadaşıyla kayıp bir cesedi arayan Scott, bir kurtadam tarafından ısırılarak kurtadama dönüşür. Gizemli bir dünyaya geçiş yapan Scott ve arkadaşlarının çeşitli güçleri vardır.

Supernatural

Dizi hikâyesi korku ağırlıklı olmak üzere gerilim, dram ve komedi gibi birçok türden de etkiler taşıyan bir gençlik dizisidir. Başrolünde Jared Padalecki ve Jensen Ackles oynamaktadır. Dizi Warner Bros Television Network tarafından 13 Eylül 2005'te Kanada/Vancouver'da çekilmeye başlanmıştır.

House M.D

House M.D., medikal drama tarzında 16 Kasım 2004 ve 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında 8 sezon yayınlanan Amerikan televizyon dizisi. Dizinin ana karakteri olan Dr. House kurgusal olan New Jersey'deki Princeton-Plainsboro Eğitim Hastanesi'nde teşhis ekibinin başındadır.