Emanet Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Kanal 7'nin sevilen Dizisi Emanet Yeni Sezonda da İzleyicileriyle Buluşacak. Emanet Dizisi 13 Eylül Pazartesi Yeni Bölümü İle Kanal 7 Ekranlarında İzleyicileriyle Buluşacak.Kanal 7'nin sevilen Dizisi Emanet Yeni Sezonda da İzleyicileriyle Buluşacak. Emanet Dizisi 13 Eylül Pazartesi Yeni Bölümü İle Kanal 7 Ekranlarında İzleyicileriyle Buluşacak

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