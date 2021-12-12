Elbet Bir Gün canlı izle

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FOX TV Elbet Bir Gün ne zaman başlayacak? Elbet Bir Gün konusu nedir, oyuncuları kimler?

Elbet Bir Gün konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı dizinin başrolünde Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk yer alacak. Nefes kesen hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitleyecek olan FOX TV Elbet Bir Gün ne zaman başlayacak? Elbet Bir Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Elbet Bir Gün FOX TV'de ekrana gelecek. Yeni dizi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler FOX TV Elbet Bir Gün ne zaman başlayacak? Elbet Bir Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Proje tasarımını ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un yaptığı dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp yapıyor. İşte dizi hakkında detaylar...

ELBET BİR GÜN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Elbet Bir Gün dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize ekleyeceğiz.

ELBET BİR GÜN KONUSU NEDİR?

Birbirine aşık, evil bir çift olarak ekran karşısına çıkacak ikilinin süprizlerle dolu hikayesi şimdiden merak konusu oldu. Gizem Kılıçlı (Sinem Ünsal) ve Mehmet Kılıçlı (Burak Yamantürk) her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişlerinden gelen sırlar hem evliliklerini, hem de sevgilerini sınayacaktır.

ELBET BİR GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Proje tasarımı ve yönetmenliğini Gül Oğuz'un üstlendiği, senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı, bölüm hikayesi ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan'ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı FOX'un yeni sezon dizisi "Elbet Bir Gün"ün oyuncu kadrosu tamamlandı.

Çekimlerine çok yakında başlanacak dizinin Arnavutköy'de gerçekleştirilen okuma provalarında ekip olarak ilk kez bir araya gelen oyuncuların, heyecanı objektife de yansıdı.

Şebnem Bozoklu ile Sinem Ünsal iki kız kardeşi canlandırırken, Burak Yamantürk varlıklı ve karizmatik iş adamı olarak izleyici karşısına çıkacak!

Birbirinden başarılı oyuncular Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk dizinin başrollerini paylaşırken onlara Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi deneyimli isimler eşlik edecekler.

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