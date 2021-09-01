El kızı dizisi ne zaman başlıyor? El kızı dizisi oyuncuları kimler?

Elkızı dizisi yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. FOX TV ekranlarında izleyici karşısına geçecek olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde Elkızı dizisi konusu nedir? El kızı oyuncuları kimler? sorularının yanıtına yer verdik...

Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ı başrolde bir araya getiren Elkızı dizisinde heyecan büyük. Yeni sezon için hazırlıklar tam gaz sürerken dizi setinden paylaşılan ilk fotoğraflar, izleyiciyi hüzne boğacak bir dizinin yolda olduğunu gösteriyor. Zira fotoğrafların tümüne hüzün hakim.

Sevda Erginci'yi başrole taşıyan El kızı tüm hüznüyle izleyiciyi sarıp sarmalayacak! 1

Çekimleri Muğla’da süren dizide Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Turna karakteriyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Sevda Erginci’nin hayranları, genç oyuncuyu başrolde izleyecekleri için çok mutlu.

Sevda Erginci'yi başrole taşıyan El kızı tüm hüznüyle izleyiciyi sarıp sarmalayacak! 2

Genç oyuncuları çok usta isimlerle bir araya getiren dizide Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz’ın yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper rol alıyor.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği El Kızı’nın, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan otururken, dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme alıyor.

Sevda Erginci'yi başrole taşıyan El kızı tüm hüznüyle izleyiciyi sarıp sarmalayacak! 3

Elkızı dizisi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak. Hepimiz biliyoruz ki Türk izleyicisi acıklı hikayeleri çok seviyor. ATV’nin dizisi Kardeşlerim’in başarısı ortada. Dolayısıyla eğer Erginci ve Şaşmaz iyi bir ikili olursa dizinin başarıya ulaşması kuvvetle muhtemel.

ELKIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

FOX TV'nin kanalında yer alan bilgide dizinin hikayesi hakkında açıklama şu şekilde:

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?"



ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci’nin hayat vereceği Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu olacak .Projede Erginci’nin yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor.