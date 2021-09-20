EDHO'a bomba gibi transfer! Yeni oyuncusu kim?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bomba gibi transfer. Usta oyuncu diziye dahil oldu.

Sinema - TV 20.09.2021, 13:26 20.09.2021, 14:04
EDHO'a bomba gibi transfer! Yeni oyuncusu kim?

En son Kırmızı Oda dizisinde yer alan usta oyuncu Uğur Yücel şimdi ise EDHO'A  dahil oluyor. ATV nin sevildiği dizisi Ekim ayında kaldığı yerden devam edecek.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yapımcılığını Raci Şaşmaz üstlenmektedir. Yönetmenleri ise Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ve Baran Özçaylan olmaktadır. EDHO her salı ATV ekranlarında saat 20:00 'de yayınlanmaktadır. 

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