EDHO'a bomba gibi transfer! Yeni oyuncusu kim?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bomba gibi transfer. Usta oyuncu diziye dahil oldu.
En son Kırmızı Oda dizisinde yer alan usta oyuncu Uğur Yücel şimdi ise EDHO'A dahil oluyor. ATV nin sevildiği dizisi Ekim ayında kaldığı yerden devam edecek.
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