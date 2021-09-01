EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu ile ilgili araştırmalar başladı. Başrolünü usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği dizinin yeni sezonuna ilişkin beklenen haber geldi ve oyuncular sete çıktı. Peki EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yedi sezondur Atv ekranlarında seyircisi ile buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bomba bir sezonla geliyor. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı proje yıllardır reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. 7. sezon için sete çıkan ekip, seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor 2021? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihi belli oldu mu?



Arka Sokaklar'dan sonra televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonunda yine seyircisinin karşısına çıkacak. Diziyi uzun yıllar takip edenler yeni sezonun biran önce başlamasın arzu ediyor. EDHO yeni sezon ne zaman başlayağını araştıran dizi severler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon tarihinin belli olup olmadığını sorguluyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için geri sayım başladı. Mayıs ayında sezon finali yapan EDHO'nun yeni sezonu çok yakında başlayacak.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları dizinin yeni sezonuyla ilgili araştırmalarını hızlandırırken dizi ekibi sete çıktı.

Yeni bölümleri çekilmeye başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonun Eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.

EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Her sezon ayrı bir heyecana sahne olan EDHO'nun 6. sezonunun finalinde, Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.