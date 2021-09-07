EDHO ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezonda kimler var?

Erkanların en sevilen dizisi EDHO 2021 sezonuna bomba gibi geliyor! Kurtlar Vadisi dizisinin Çakır'ı başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yeni bölüm ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başlama tarihi ne zaman?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO), Eylül ayına girilmesiyle birlikte birçok izleyicisinin yeni sezona ne zaman başlayacak sorusu ile gündeminde yer almaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezona ne zaman başlayacağı ile gündemde yer alıyor. Mayıs ayında sezon finali ile izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda da ATV ekranlarında olacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, dizinin yeni sezonu hakkında detaylı bilgiler..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman yeni sezona giriş yapacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, ATV dizilerinin genel olarak eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması dolayısıyla, dizinin 10 Eylül Salı günü ekranlarda olacağı söylenebilir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık

içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

Eşkiya (EDHO) Yeni Oyuncu Kadrosu Karakterleri (2021-2022)

Aksiyon drama türündeki dizisinin yönetmen koltuğunda Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan oturmaktadır. 2015 yılından beri severek izlediğimiz dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Ali Sürmeli vardır. Bizde sizlerde oldukça başarılı isimlerin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunu yakından tanıtacağız. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6. sezonuna yeni katılan oyuncular kimdir konumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Oktay Kaynarca-Hızır

27 Ocak 1965 yılında Malatya da dünyaya gelen başarılı oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümüden mezun olmuştur. Reklamlarda müzik kliplerinde de yer alan oyuncumuz Bir dönem sunuculukta yapmıştır. Kamera karşısına ilk defa 1989 yılında Gençler isimli dizide Ferhat karakterine hayat vererek geçmiştir. Başarılı oyuncu ertesi yıl Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni isimli sinema filminde yer almıştır. Onlarca film ve dizilerde yer alan oyuncu bir dönem sunuculukta yapmıştır.



Sunuculuk kariyerine 1996 yılında Kanal D de yayınlanan Sabah Şekeri programının sunuculuğunu yaparak adım atmıştır. Anlat Bakalım, Vay Arkadaş gibi programlarda sunuculuk yapan oyuncumuz, Adanalı dizisinde hayat verdiği Yavuz karakteri sayesinde adından sıkça söz ettirmiştir. 2015 yılında başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren oyuncumuz bu karakter sayesinde 3 farklı kategoride yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü almıştır.

Sanem Çelik-Ceylan

Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu Sanem Çelik 6 sezonun ardından Edho dizisinden ayrılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan rolünü canlandıran ve çok sevilen güzel oyuncu Sanem Çelik diziden ayrılıyor. Sanem Çelik 18 Mayıs 1975 yılında Istanbul da dünyaya gelen oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bale Bölümü’nden mezun olmuştur. 12 yıl okul gösterilerinde solistlik yapmış ve dans etmiştir. Ön lisansını aldıktan sonra tiyatro bölümüne geçiş yapan oyuncu Yıldız Kenter ve Haldun Dormen’in yıldız öğrencileri arasındaydı. Birçok yerde renk ve boyama teknikleri üzerine kurslar alan oyuncu aynı zamanda ressamdır.

Kamera karşısına ilk defa 1996 yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban adında ki romanından senaryolaştırılan Yaban filminde yer alarak geçen başarılı oyuncu, başarısıyla dikkat çekiliş ve ertesi yıl Kara Melek dizisinin oyuncu kadrosuna katılmıştır. Birçok reklam filminde yer alan oyuncumuz, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Birçok reklam filminde ve çizgi filmlerde seslendirme yapmıştır. 2016 yılında kadrosuna dahil olduğu Eşkıya EDHO dizisi oyuncu kadrosunda Ceylan karakterine hayat vermektedir. Ceylan Hızır’ın eşidir.

Hüseyin Avni Danyal-Tufan

12 Nisan 1962 yılında Trabzon da dünyaya gelen oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Bir dönem Ankara Devlet Tiyatrosu’nda görev alan oyuncu daha sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda görev almıştır. Birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu aynı zamanda tiyatro yönetmenliği de yapmaktadır. Kamera karşısına ilk defa 1982 yılında Dost Eller projesiyle geçen oyuncu,Ferhunde Hanımlar, Siyah İnci, Vatanım Sensin gibi başarılı dizilerde rol almıştır. 2018 yılında kadrosuna katıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır’ın yakın dostu olan Tufan karakterine hayat vermektedir.

Yunus Emre Yıldırımer-Alparslan

5 Şubat 1982 yılında Siirt’te dünyaya gelen oyuncu, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü’nden mezun olmuştur. Birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu, kamera karşısına ilk defa 2007 yılında Hatırla Sevgili dizisiyle geçmiştir. Dizide Ömer karakterine hayat veren başarılı oyuncu, yeteneğiyle herkesi etkilemeyi başarmıştır ve aynı yıl, Elif’in Günlüğü, Evimin Erkeği gibi başarılı dizilerin de oyuncu kadrosuna dahil olmuştur.

Üniveriste eğitimi devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlenen oyuncunun bir çocuğu vardır. Daha önce Kırık Kalpler, Fatih Harbiye gibi başarılı dizilerde rol alan oyuncu 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide, Hızır’ın yeğeni Alparslan karakterine hayat vermektedir.

Ozan Akbaba-İlyas

9 Haziran 1982 yılında Kars’ta dünyaya gelen oyuncu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Kamera karşısına ilk defa 2005 yılında Kırık Kanatlar dizisiyle geçen oyuncu aynı zamanda film müzikleri de yapmaktadır. Birçok tiyatro oyununda ve kısa filmlerde yer alan oyuncumuz, şarkıcı Sıla’nın Vaziyetler isimli şarkısının klibinde de oynamıştır. Bugüne kadar birçok projede yer alan oyuncu 2015 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılmıştır. Dizide Hızır’ın kardeşi Ilyas karakterine hayat vermektedir.