EDHO ne zaman başlayacak ? Yayından kalkıyor mu?

EEDHO yayından kalkıyor mu? Çekimleri başlamadı. İzleyicileri heyecanla bekliyor. EDHO ne zaman başlıyor?

İddia edilenlere göre EDHO'da yapımcılar arasında kıriz çıktı. EDHO 2021 başlayacak mı? EDHO ne zaman başlıyor?

Ekipte kriz çıktı!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV yönetimi ve EDHO arasında kriz çıktıçi. Son zamanlarda kadroya yeni isimlerin gelmesi iddia edilirken son isimin Uğur Yücel olmuştu.

ATV'nin yeni sezon tanıtımında EDHO da yer alıyordu fakat dizi sonrasında dizinin yayınlanıp yayınlanmıyacağı merak konusu oldu.