EDHO'da peş peşe vedalar sonrası akıllarda tek soru var! Kimsesiz Yaşar geri dönecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde peş peşe vedalar yaşanmış Didem, Haşmet, Volkan, Savaş, tipi, Ceylan, Koray Bahar ve Kimsesiz Doğan karakterleri diziden ayrılmıştı. Yeni sezonu büyük bir merakla ve heyecanla beklenen dizinin en çok merak edilen detayı ise yeni katılacak oyuncular oldu. İzleyiciler özellikle yeni oyunculardan çok Kimsesiz Yaşar karakteriyle hafızalara kazınan Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesini istiyor. Olgun Şimşek son olarak Ramo dizisinde rol almıştı ve şu anda da hiçbir dizinin kadrosuna girmedi. Durum böyle olunca da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için beklentiler arttı. Peki Kimsesiz Yaşar diziye geri dönecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için hazırlıklar başladı. Özellikle dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca’nın geçtiğimiz sezonlarda Kimsesiz Yaşar karakterine hayat veren Olgun Şimşek ile birlikte çekilen karesi izleyicilerde heyecanı arttırdı. Dizide annesine hayat veren Sabina Toziya’nın ölümüyle sarsılan Oktay Kaynarca eski rol arkadaşı Olgun Şimşek ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Şu anda Olgun Şimşek herhangi bir dizide rol almıyor. Özellikle kimsesiz Doğan’ın da diziden ayrılması ile birlikte izleyiciler Kimsesiz Yaşar karakterinin geri dönmesini istiyor. Peki Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönecek mi? Kimsesiz Yaşar EDHO’ya geri döner mi?

PEŞ PEŞE VEDALAR YAŞANMIŞTI

ATV ekranlarında kasıp kavuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sezon finali bölümünde peş peşe vedalar yaşanmıştı. Yaşanan bu ayrılıklar izleyicileri bir hayli üzerken Olgun Şimşek EDHO’ya geri dönüyor haberi ise herkesi sevindirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca yakın arkadaşı Olgun Şimşek ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kareyi gören izleyicilerin ise beklentileri arttı. Hatta sosyal medyada birçok kişi Kimsesiz Yaşar'ın diziye geri dönmesi için paylaşımda bulundu.

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OLGUN ŞİMŞEK EDHO’YA GERİ DÖNÜYOR MU?

Başarılı oyuncu Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Yaşar karakteri ile adeta gönüllere taht kurmuştu. Sevilen oyuncu son olarak Ramo dizisinde oynamıştı. Ancak Ramo dizisinin final yapması sonrasında izleyiciler Olgun Şimşek'in hayat verdiği Kimsesiz Yaşar karakterinin diziye yeniden dönmesi için defalarca sosyal medyadan paylaşım yaptı. Olgun Şimşek'in hayatı verdiği Kimsesiz Yaşar karakteri diziden ölerek değil yurt dışına çıkarak ayrılmıştı. O nedenle de izleyenler karakterin diziye geri dönebileceğini inanıyor. Olgun Şimşek ise geçtiğimiz aylarda bu konu hakkında yaptığı açıklamada artık Ramo dizisinde yer aldığını ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dönmeyi düşünmediğini söylemişti. Fakat Ramo dizisinin final yapması ve yeni sezon öncesinde başarılı oyuncunun hiç bir dizi ile anlaşması bir kez daha Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine döneceğiz ihtimalini akıllara getirdi. Şu an için Kimsesiz Yaşar EDHO'ya dönüyor haberleri asılsız ancak yeni sezon öncesinde sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

Kaynak:ilan365