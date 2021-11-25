Ece Üner Zarina kim? Ece Üner Zarina'ya ne oldu?

Ece Üner ile Susma programı tüm hızıyla devam ediyor. Peki hangi konular işleniyor program konukları kimler program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor?

Zarina eşinden boşanabilecek mi?

Eşinin baskılarından artık bıkan Zarina boşanabilecek mi herkes bunun cevabını bekliyor. Ece Üner programından sonra neler olduğuda merak ediliyor. Eşi telefonlarını saklamya başlamış ve karısını aldatmaya başladı.

Zarina şüphelendiği eşinin aldattığını öğrenir. Aldatan eşinden ayrılamıyor eşi inkar ediyor herşeyi şimdi herkes Zaina'nın ne yapacağını merak ediyor.