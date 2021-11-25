Ece Üner ile Susma Kübra bulundu mu? Ece Üner ile Susma Kübra'ya ne oldu?

Ece Üner ile Susma programı tüm hızıyla devam ediyor. Peki hangi konular işleniyor program konukları kimler program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor?

Kübra'ya ne oldu?

Annesi kızının kaçırıldığını iddia ediyor.Şimdi Kübra'dan bir haber bekleniyor. Kübra okula devam ediyor mu okulunu bıraktı mı bunun cevabınıda annesi açıkladı.

Kübra'nın annesi perişan annesi çaresiz kalmış ne yapacağını bilmiyor. Çaresiz anne kızından bir haber almak için günlerdir bekliyor. Kübra'dan haber gelecek mi şimdi herkes bunu merak ediyor.