Doğu Demirkol İle Alelade Show Konukları Kimler? 22 Ekim 2022
Hafta sonu akşamlarının eğlence programı her hafta oldukça keyifli geçiyor. Farklı ünlüleri ağırlayan programın bu hafta ki konukları merak ediliyor. İşte Doğu Demirkol İle Alelade Show'un konukları...
Hafta sonu akşamlarının eğlence programı her hafta oldukça keyifli geçiyor. Farklı ünlüleri ağırlayan programın bu hafta ki konukları merak ediliyor. İşte Doğu Demirkol İle Alelade Show'un konukları...
DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW'UN KONUKLARI KİMLER? 22 EKİM CUMARTESİ
Serdar Ortaç
İrem Derici
Gülben Ergen
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|10
|9
|16. Antalyaspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|10
|18
|3. Sakaryaspor
|10
|18
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Bodrumspor
|9
|17
|6. Pendikspor
|8
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6