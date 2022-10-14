Doğu Demirkol İle Alelade Show Konukları Kimler? 15 Ekim Cumartesi

Hafta sonu akşamlarının eğlence programı her hafta oldukça keyifli geçiyor. Farklı ünlüleri ağırlayan programın bu hafta ki konukları merak ediliyor. İşte Doğu Demirkol İle Alelade Show'un konukları...

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW'UN KONUKLARI KİMLER?

Serdar Ortaç

İrem Derici

Gülben Ergen