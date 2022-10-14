Doğu Demirkol İle Alelade Show Konukları Kimler? 15 Ekim Cumartesi

Hafta sonu akşamlarının eğlence programı her hafta oldukça keyifli geçiyor. Farklı ünlüleri ağırlayan programın bu hafta ki konukları merak ediliyor. İşte Doğu Demirkol İle Alelade Show'un konukları...

Sinema - TV 14.10.2022, 10:43
Doğu Demirkol İle Alelade Show Konukları Kimler? 15 Ekim Cumartesi

Hafta sonu akşamlarının eğlence programı her hafta oldukça keyifli geçiyor. Farklı ünlüleri ağırlayan programın bu hafta ki konukları merak ediliyor. İşte Doğu Demirkol İle Alelade Show'un konukları...

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW'UN KONUKLARI KİMLER?

Serdar Ortaç

İrem Derici

Gülben Ergen

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12
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4