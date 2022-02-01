Didem Arslan Mercan kimdir? Babası Yılmaz'ı kim öldürdü?
Didem Arslan programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın konusu nedir konukları kimler? Program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor? Bu haftaki konusu nedir?
Didem Arslan programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın konusu nedir konukları kimler? Program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor? Bu haftaki konusu nedir?
Mercan yıllar önce öldürülen babasının katilini arıyor. Mercan'ın babası Yılmaz 69 yaşında ve 24 yaşındaki kızla evleniyor.
Evlendikten iki yıl sonra evinde ölü bulunuyor. Peki Yılmaz'ı kim öldürdü? Katil bulunacak mı? Kızı Mercan üvey annesinden şüpheleniyor. Rukiye mi katil?
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|22
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|8
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|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
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|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
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|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
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|20
|33
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|21
|32
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|28
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|27
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|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
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|22
|16
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|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12