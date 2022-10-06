Didem Arslan Kumsal'a ne oldu?

Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programda farklı sorunlara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Programa konu olan Kumsal kayıp peki Kumsal nerede?

DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME KUMSAL'A NE OLDU?

Kayıp çocuk Kumsal tüm aramalara rağmen bulunamadı. Tüm Türkiye Kumsal'a ne olduğunu merak ediyor.

Peki Kumsal kaçırıldı mı? Öldürüldü mü? 5 yaşındaki Kumsal'a ne oldu?