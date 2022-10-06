Didem Arslan Kumsal'a ne oldu?
Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programda farklı sorunlara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Programa konu olan Kumsal kayıp peki Kumsal nerede?
Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programda farklı sorunlara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Programa konu olan Kumsal kayıp peki Kumsal nerede?
DİDEM ARSLAN YILMAZLA VAZGEÇME KUMSAL'A NE OLDU?
Kayıp çocuk Kumsal tüm aramalara rağmen bulunamadı. Tüm Türkiye Kumsal'a ne olduğunu merak ediyor.
Peki Kumsal kaçırıldı mı? Öldürüldü mü? 5 yaşındaki Kumsal'a ne oldu?
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|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
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|8
|12
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|8
|12
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|8
|11
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|8
|9
|12. Giresunspor
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|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
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|7
|6
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|7
|6
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|7
|4
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|8
|4
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|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4