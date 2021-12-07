Didem Arslan Kayıp Ekim bulundu mu? Ekim'e ne oldu?

Didem Arslan programı tüm hızıyla devam ediyor. Programın konusu nedir konukları kimler? Program ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor? Bu haftaki konusu nedir?

Ekim'e Ne Oldu?

Aniden ortadan kaybolan çocuk bulunamıyor. Annesi henüz 13 yaşında iken evden kaçtığını söyledi. Kaçırıldığıda düşünülen çocuk nerde neden bir haber çıkmıyor?

Ekim İstanbul'da mı yada başka bir şehirde mi herkes bunu merak ediyor.