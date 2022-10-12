Didem Arslan Gamze'yi kim öldürdü?

Ekranların en sevilen programının yeni konuları merak ediliyor. Peki yeni konulardan Gamze'yi kim öldürdü?

Sinema - TV 12.10.2022, 17:33 12.10.2022, 17:42
Didem Arslan Gamze'yi kim öldürdü?

Ekranların en sevilen programının yeni konuları merak ediliyor. Peki yeni konulardan Gamze'yi kim öldürdü?

GAMZE'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Gamze feci şekilde öldürüldü. Gamze'yi kimin öldürdüğü bilinmiyor. Bakalım Didem Arslan Vazgeçme programında gerçekler ortaya çıkacak mı?

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