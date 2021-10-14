Destan Dizisi Ebru Şahin Kimdir? Destan Dizisi Başrol Oyuncuları Kimlerdir?

Ekranların tanınan yüzü Ebru Şahin oyunculuğunu yaptığı dizilerle öne çıkmayı başarmıştır.Başarılı oyuncu Ebru Şahin'in başrolünü oynayacağı dizi Destan izleyicilerin merakını çekmiştir Peki dizide Başrol oynayacak Ebru Şahin gerçek hayatta nasıl biyografisi nedir evli mi hangi okuldan mezun dah önce hangi dizlerde yer almıştır?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında?

1994 doğumlu olan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini Kan Parası isimli sinema filmiyle yaşadı. Ebru Şahin, son dönemde Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle de geniş kitleler tarafından tanındı. İşte güzelliğiyle ve oyunculuğuyla dikkat çeken Ebru Şahin'in hayatı...

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veriyor.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)