Darmaduman dizisinin konusu nedir?
Ekranların yeni dizisi Darmaduman'ın fragmanı yayınladı. Fragmanı yayınlanan dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki dizinin konusu nedir?
Ekranların yeni dizisi Darmaduman'ın fragmanı yayınladı. Fragmanı yayınlanan dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki dizinin konusu nedir?
DARMADUMAN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Darmaduman dizisinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin konusu merak edilyor. Dizinin konusu, lise ortamındaki gençlerin hayat hikayeleri olacak. Dizinin ilk bölümünün çok yakında başlanması bekleniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|8
|14
|2. Keçiörengücü
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Boluspor
|7
|14
|5. Pendikspor
|7
|12
|6. Sakaryaspor
|8
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4