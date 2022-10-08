Darmaduman dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranlarda yeni dizi olarak yer alacak olan Darmaduman'ın ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı merak uyandırdı. Peki Darmaduman'ın ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

DARMADUMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk fragmanı yayınlanan dizinin yayınlanacağı tarih açıklanmadı. Darmaduman dizisinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.