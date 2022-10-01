Çöp Adam dizisinin konusu nedir?

Ekranların yeni dizisi Çöp Adam'ın fragmanı yayınlandı. İzleyiciler dizinin oyuncularını, başlayacağı tarihi merakla bekliyor.

ÇÖP ADAMA

OGM Pictures’ın Star TV için çekeceği Çöp Adam dizisinin erkek başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu olacak. Saplantılı bir adamın etkileyici aşk hikâyesini anlatacak Çöp Adam dizisinin yayın tarihi ekim 2022 olarak planlanıyor.



