ÇGHB 2 en komik bölümler izle

Çok Güzel Hareketlerin konuk oyuncuları kimler hangi oyuncular kadroya dahil oldu hangi oyuncular kadrodan çıktı? Çok Güzel Hareketler Bunlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda başlıyor?

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezon oyuncuları kim, isimleri ne? ÇGHB 2 yeni sezon oyuncuları

Sema Özkan Yorgun

1984 Şubat’ında Antalya' da doğdu.

Üniversite yıllarına kadar Antalya’da büyüdü.

Tiyatroya ortaokul yıllarında başladı. Lisans için İstanbul'a geldi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni bitirdi.

"Öğretmenlik bana göre değildi" diyerek oyunculuk yapmak istedi. Bu amaçla bir gün tüm KPSS kitaplarımı geri dönüşüme attıktan sonra tiyatro eğitimime başladı.

Doğaçlama tiyatro eğitiminden müzikale, Eric Morris tekniğinden kamera önü oyunculuğuna kadar çeşitli eğitimlerden sonra; Şahika Tekand'ın Studio oyuncularına başladı ve oradan mezun oldu.

Yasin Çam

15 Şubat 1987'de İstanbul’da doğdu. Muğla'nın Milas ilçesinde büyüdü. Milas Anadolu Lisesi mezunu..

2006'da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu / Bankacılık (4+1yıllık) bölümünü kazandı. İlk yıl sene sonuna doğru Marmara Üniversitesi Mizah Kulübü'ne katıldı. Bir tiyatro oyununda oynadı. İkinci yıl sene başında tiyatro yapmaya başladı. O sene sonunda oyuncu olmaya karar verdi. 2006-2013 arası bir sürü oyunda rol aldı ve bir kaç oyun yönetti. 4 yıl kulübün başkanlığını yaptı.

Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nı kazandı. 2013-2015 arası orada oyunculuk eğitimi aldı. 2015-2016 yılları arası reklam filmlerinde oynadı. 2016 da ‘Hesapta Aşk’ sinema filminde rol aldı. Yine 2016 yılında ‘Yüksek Sosyete’ 2017 ‘Nerdesin Birader’ 2018 ’Aslan Ailem’ 2018’elimi bırakma’ dizi projelerinde rol aldı.

Arif Güloğlu

18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1.73 boyunda, 69 kiloda ve başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Arzu Susantez

8 Ocak 1990 Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden Uluslararası Bakalorya diploması ile mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilişim Hukuku Programı’nda tamamladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Açık Öğretim Programı’na devam ediyor. 2006 yılından bu yana, çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak faaliyet gösteriyor. 2017 yılına kadar çeşitli hukuk büroları ve kurumlarda avukat olarak görev aldıktan sonra hukuk kariyerini sonlandırdı. Craft Oyunculuk Atölyesi ve Deniz Erdem Studio’dan oyunculuk eğitimi aldı. 8 Ocak 2018’de dahil olduğu Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda oyuncu ve yazar olarak çalışmalarını sürdürüyor. İngilizce ve Almanca biliyor. Debra adında bir köpeği var.

Cansu Mumcu

01.02.1993’de Ordu’da doğdu. İzmir’de büyüdü. İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nde okudu. 2015 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Piyano ve Flüt Ana Sanat Dalı mezunu oldu. Eğitimi boyunca birçok konserde yer aldı. Okulu bitirdikten sonra sanat merkezlerinde öğretmenlik yaptı. Bu süreçte dizi, film projelerinde yer aldı. İzmir’de özel bir tiyatroda Fiziksel Tiyatro eğitimi aldı. 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Cenan Adıgüzel

1 Temmuz 1994 Kayseri doğumlu. İlkokulu İstanbul Beşiktaş’ta bitirdikten sonra liseyi Kayseri’de tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde bir yıl okuduktan sonra okulu bırakıp Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü kazandı ve aynı okuldan mezun oldu. Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Didem Ruhi

26 Ocak 1991'de Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği'nden mezun olduktan sonra çocukluk hayali olan oyunculuğu meslek edinme kararı aldı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünü kazandı. 2016'da buradan mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 2 sene çeşitli oyunlarda yer aldı. Ayrıca özel tiyatrolarda da bazı oyunlarda rol aldı. 2019 yılında İstanbul'a geldi ve bir süre çevirmenlik yaptıktan sonra Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Ebru Yücel

18 Nisan 1994’te İstanbul’da doğdu. 1.70 boyunda. Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunu. Küçük yaşlardan itibaren dans ve tiyatro ile ilgilendikten sonra, 2018 yılında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır. Koyu ten rengine rağmen herhangi bir yabancı kökeni yok. Ömrü uzun olsun diye parlaklığının kısıldığını umuyor.

Emre Aslan

7 Mayıs 1998'de İstanbul’da doğdu. 2016’da FMV Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümünü kazandı. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan genç oyuncu, bir sezon “Yedi Kocalı Hürmüz” tiyatro oyununda oynadı. 2018 yılında “Organize İşler Sazan Sarmalı 2” filminde rol aldı, Yılmaz Erdoğan ile tanıştı ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu.

Hacı Ahmet Ak

1994 Samsun Atakum doğumlu. Aslen Trabzonlu. Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar mezunu. Lisans eğitimi olarak Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Lise ve üniversite hayatı boyunca amatör ve profesyonel olarak tiyatroyla ilgilendi ve o süreçte mesleğinin oyunculuk olması gerektiğine karar verdi. Aykut Enişte, Organize İşler Sazan Sarmalı ve Bayi Toplantısı gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Hande Özen

2006 yılında Ankara Büyük Kolej'i bitirmiştir. Aynı yıl Ankara Sanat Akademi'de Prof. Mustafa Yurdakul ve Gökçen Gültek'ten Şan ve Opera eğitimi almıştır. 2006 yılında girdiği Bilkent Üniversitesi'nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eş zamanlı olarak devam ettiği Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Henüz 7 yaşında Gülüm Pekcan'dan bale eğitimi alarak başladığı dans hayatı lise yıllarına kadar devam etmiştir. Lisanslı voleybol ve çim hokeyi oynamıştır. Boyu 1.73 cm olan oyuncu anadili seviyesinde İngilizce bilmektedir. Dizi ve reklam projelerinde yer aldıktan sonra Haziran 2018’de BKM’nin oyuncu kadrosuna katılan Hande Özen halen Çok Güzel Hareketler 2'de oyunculuk yapmaktadır.

Oğuz Çelebi

11 Mayıs 1990 yılında Bakırköy’de doğdu. Çocukluğunu Güneşli, Bağcılar’da güvercin ve uçurtma uçurarak geçirdi. 2000 yılında uzak diyarlara Beylikdüzü’ne taşındı. Burada liseyi bitirdi. Daha sonra altı sene Mekanik Sistem Teknikerliği yaptı. 23 yaşında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’ne girdi. Çeşitli reklamlarda ve Deliha sinema filminde rol aldı. 2017 yılında BKM Mutfak ile tanıştı hala aynı bünyede Çok Güzel Hareketler 2’de oyunculuk ve yazarlık yapmaktadır.

Ömer Faruk Çavuş

29 Aralık 1992’de Sakarya’nın Karasu ilçesinde doğdu. İlk, orta okul ve liseyi Karasu’da okudu. Karasu Meslek Lisesi Okul tiyatrosu ve Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro ile tanıştı. Daha sonrasında Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ’nı kazandı. Konya’da Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a geldi. Çeşitli reklam, dizi ve filmlerde rol aldı. Daha sonrasında BKM Mutfak Oyuncu kadrosuna girdi. Şu an Çok Güzel Hareketler 2 ekibindedir.

Selen Esen

19 Şubat 1994 İstanbul, Yeşilköy’de doğdu. Küçüklüğünden beri sanatın birçok alanıyla ilgilendi. Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı perküsyon bölümüne gitti. Daha sonra üniversite sınavlarına hazırlandığı için bırakmak zorunda kaldı. Üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ama tiyatro okumak istediği için Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü tercih etti. Üniversiteyi bitirdikten sonra mezuniyet oyunu olan “Masumiyet” ile birçok festivale gitti. Çocuk oyunlarında oynadı. 2018 yılında BKM Mutfak seçmelerine girdi ve kazandı. Şimdi hala BKM bünyesinde Çok Güzel Hareketler 2 projesinde oyuncu olarak hayatını sürdürmektedir.

Talha Karcı

8 Ekim 1993'te doğdu. Karasu Meslek Lisesi'nin ardından eğitim hayatına İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Birçok tiyatro, dizi ve film projesinde yer aldı. 2018 yılında Aykut Enişte ve Organize İşler Sazan Sarmalı’nda oynadı. Çok Güzel Hareketler 2’de oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

Tuğba Yılmaz

2 Mayıs 1994 İzmir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/Oyunculuk bölümü 2016 mezunu. 2016-2018 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda rol aldı. Ayrıca özel tiyatroda da çalıştı. 2019 yılında Ankara'dan İstanbul'a geldi ve 2019 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da rol aldı. Aynı yıl Bkm Mutfak ile tanıştı. Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Yeşim Dursun

15 ağustos 1996'da İstanbul’da doğdu. 2010-2014 yılları arasında Avcılar Ticaret Meslek Lisesi'nde Muhasebe bölümünü tamamladı. Daha sonra hem muhasebe de çalışıp hem de açık öğretimden radyo ve televizyonculuk okumaya devam etti. Özel bir tiyatroda 6 ay kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

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