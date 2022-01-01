Canım Annem dizisinin oyuncuları kimler? konusu nedir?

TV 8 ekranlarının yeni dizisinin yakında yayınlanacağı duyuruldu. Dizi çok yakında ekranlarda olacak. Anne kız ilişkisinin konu alınacağı dizi merakla bekleniyor.

Küçük kız çocuğunun da yer aldığı dizi çekimleri tamalnmak üzere. Herkesi heyecanla beklediği dizi çok yakında TV 8 ekranlarında olacak.