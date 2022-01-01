Canım Annem dizisi ne zaman başlayacak?

Canım Ailem dizisi TV 8 ekranlarının yeni dizisi olarak seyircileriyle buluşacak. Çekimleri tamamlanmak üzere olan dizi merakla bekleniyor.

Canım Ailem dizisinin fragmanı yayınlandı. Anne-kız ilişkisinin çoğunlukla yer verildiği dizi çok yakında TV 8 ekranlarında olacak.