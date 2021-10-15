Camdaki Kız Son Bölüm Full İzle, Camdaki Kız Dizisi Hangi Gün? Camdaki Kız Dizisi Reytingi Ne Durumda?
Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisinin reytinglerini sürekli artırması dikkatlerden kaçmıyor. Barbaroslar ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerini bir hayli geride bırakan Camdaki Kız, artık perşembe akşamlarını ele geçirdi.
Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlandı… İlk sezonu çok başarılı geçen dizinin ikinci sezonda daha da iyi sonuçlar almaya başaldığını gözlemliyoruz. 15. bölümü yayınlanan dizi tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.
Reytinglerini her geçen hafta yükselten dizinin hikayesi çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Oyunculuk performanslarıyla da göz dolduran dizi, iki önemli rakibine de fark atmaya başladı.
AB ve ABC1 kategorilerinde iki haneli oranlara çok yaklaşan diziden birinciliği almak neredeyse imkansız… Ancak tüm kişiler kategorisinde biraz daha düşük reytingler alan Camdaki Kız’ı Bir Zamanlar Çukurova biraz geriden takip ediyor. TRT1’in Barbaroslar dizisi ise AB ve ABC1 kategorilerinde ikinci sırada yer almayı sürdürüyor.
Perşembe akşamları için rekabette artık Camdaki Kız’ın tüm kozları eline geçirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM FULL İZLE
kaynak:televizyongazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1