Camdaki Kız Son Bölüm Full İzle, Camdaki Kız Dizisi Hangi Gün? Camdaki Kız Dizisi Reytingi Ne Durumda?

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlandı… İlk sezonu çok başarılı geçen dizinin ikinci sezonda daha da iyi sonuçlar almaya başaldığını gözlemliyoruz. 15. bölümü yayınlanan dizi tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Reytinglerini her geçen hafta yükselten dizinin hikayesi çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Oyunculuk performanslarıyla da göz dolduran dizi, iki önemli rakibine de fark atmaya başladı.

AB ve ABC1 kategorilerinde iki haneli oranlara çok yaklaşan diziden birinciliği almak neredeyse imkansız… Ancak tüm kişiler kategorisinde biraz daha düşük reytingler alan Camdaki Kız’ı Bir Zamanlar Çukurova biraz geriden takip ediyor. TRT1’in Barbaroslar dizisi ise AB ve ABC1 kategorilerinde ikinci sırada yer almayı sürdürüyor.

Perşembe akşamları için rekabette artık Camdaki Kız’ın tüm kozları eline geçirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM FULL İZLE

kaynak:televizyongazetesi