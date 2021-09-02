Camdaki Kız dizisinin Hayri Cihangir Ceyhan'ı Kimdir? Kaç Yaşında? kaç boyundadır? Nereli? Sevgilisi Kim?

Camdaki Kız dizisinin şoförü Hayri, Cihangir Ceyhan oldu. Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katılan Cihangir Ceyhan kimdir? Cihangir Ceyhan nerelidir? Cihangir Ceyhan hangi dizilerde oynamıştır?

Camdaki Kız şoför Hayri belli oldu. Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisinin şoför Hayri'si oldu!

Alev Alev dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile tanınan Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisinde dahil oldu. Cihangir Ceyhan Şoför Hayri oldu.

Dilan Çiçek Deniz'in Show Tv'de yayınlanan Alev Alev dizisindeki partneri olan Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisinde katılır katılmaz en çok aranan isim oldu.

Camdaki Kız romanında önemli bir rolü olan Hayri karakterinin dizide nasıl ekrana geleceği merak konsu. Hayri karakterini tüm sezon kimin oynayacağı merak edilmişti. Erkan Kolçak Köstendil ile şoför Hayri için görüşmeler yapılmış ancak olumsuz sonuçlanmıştı. Ve Hayri karakteri Cihangir Ceyhan'ın oldu.

Camdaki Kız Hayri kimdir? Cihangir Ceyhan yaşı, boyu dizileri !

Peki Cihangir Ceyhan Kim ?

Cihangir Ceyhan 15 Ekim 1989 tarihinde Adana'da doğdu. Aslen baba tarafı Elazığ'lıdır. İstanbul'da iki yıl oyunculuk dersi aldı.

2015 yılında yayınlanan Yusuf isimli filmde Serdar karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.





İnternetten yayınlanan Sıfır Bir Adana dizisinde Cio karakterini canlandırdı.

Show TV'de yayınlanan olan Çukur dizisinde Azer karakterine ardından da yine Show Tv'de yayınlanan Alev Alev dizisinde Ömer karakterine hayat vererek tanınmaya başladı.

Cihangir Ceyhan Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde merakla beklenen şoför Hayri karakterine hayatvermeye hazırlanıyor.