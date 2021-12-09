Camdaki Kız Canlı İzle / Kanal D Canlı İzle

Ekranların büyük beğeniyle seyredilen dizisiznde bu hafta neler oldu? Bu hafta Camdaki Kız dizizsinde neler yaşandı? Nalan aldatıldı mı? Nalan aldatıltığını öğrenecek mi? Camdaki Kız yeni Fragmanı yayınlandı mı? Nalan, aldatıldığını öğrenecek mi?

Camdaki Kız

Alp, Cana ve Sedat'ın ilişkini itiraf eder. Feride, olayı Nalan'dan saklamaya çalışsa da ihaneti açıklamak ister.

Nalan'ın evliliğinin, artık uçurumun eşiğinde olduğu ortadadır. Feride, ihanetin devam ettiğini öğrenince Sedat'ı karşısına alır.

Sedat, Rafet'in öfkesiyle karşı karşıya gelirken Cana ve Alp'in boşanma haberi herkesi şoke eder.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alp, tüm gerçekleri anlatma niyetiyle Sedat ve Nalan oradayken Feride'lere gider fakat Feride durumu kontrol altına tutmayı başarır.

Selen'in hamilelik yalanı büyürken bir taraftan geçmiş aşkı Emir kafasını karıştırmaktadır. Cana, Alp'i susturabilmek için Feride ile iş birliği yapmak durumunda kalır.

Nalan'ın aklında ise annesinin yatağının üzerinde gördüğü mektup vardır.



Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir.

Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 40'ıncı yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.

https://www.kanald.com.tr/camdaki-kiz/fragmanlar/camdaki-kiz-16-bolum-fragmani-2