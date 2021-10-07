Camdaki Kız Bu Hafta Neler Olacak? Sedat Şimdi Ne Yapacak?

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nalan, Koroğlu Konağı'na ve yeni hayatına alışmak için daha cesur adımlar atmaya çalışıyor. Tako, Nalan'dan güç alarak kendini annesi ile yapacağı görüşmeye hazırlamaktadır. Rafet ise Nalan'a gerçek yüzünü istemeden de olsa yavaş yavaş gösteriyor. Sedat'ın kaçış noktası Cana olurken, Nalan'ın Muzaffer oluyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



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