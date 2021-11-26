Camdaki Kız 21.bölüm tek parça izle

Camdaki kız oyuncularından Sedat izleyiciler tarafından bir hayli dikkat çekmektedir.İzleyiciler Sedat' ın hayatını merak ediyor. KANAL D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Birçok insan Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu'nun kim olduğunu araştırıyor. Camdaki Kız Sedat elini neden kaşıyor sorusu gündemde... Sedat'ın mazoşist ya da narsist olduğu düşünülüyor. Peki ama Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı, yaşı kaç, boyu kaç, instagram adresi ne?

KANAL D’nin her Perşembe ekrana gelen Camdaki Kız dizisi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Dizinin oyuncuları ilgiyle merak ediliyor. Peki ama Camdaki Kız Sedat kimdir?

Ekranların merakla izlenen Camdaki Kız dizisinde bu hafta neler oldu? Aldatılmaların aşkın intikamın yaşandığı dizide neler oluyor? Bu haftaki bölüm nasıl geçti? Diziden ayrılan olacak mı? Diziye yeni katılacak oyuncular kimlerdir? Tüm ailenin beraber olduğu bir davette Sedat'ı büyük bir sürpriz mi beklemektedir? Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Peki bu hafta neler oldu?

Camdaki Kız

Sedat ve Cana'yı takip eden Feride duruma el atar. Cana'yı sıkıştırıp tehdit eder. Diğer taraftan artık Sedat'ın yaptıkları herkesin gözüne batmaktadır. Tüm ailenin beraber olduğu bir davette Sedat'ı büyük bir sürpriz beklemektedir.

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Oyuncular: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek bulunuyor.

Camdaki Kız Sedat kimdir?

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından “bir baltaya sap olamamakla” suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan’ı çıkarır.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de dünyaya geldi. O Ses Türkiye yarışmasında katılan "Gidene" şarkısıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Kırmızı Oda dizinde canlandırdığı Can karakteri ile hayran kitlesini artıran Şerifoğlu, Tekirdağ Çorlu'da Tekstil Mühendisliği mezunudur. Feyyaz Şerifoğlu, 2014 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde Enbe Orkestrası ile başladığı kariyer yolculuğuna birçok ünlü sanatçıyla sahne hayatına devam etti. Ajda Pekkan'ın Harbiye Açıkhava, Bostancı Gösteri Merkezi ,Antik Tiyatro ve önemli organizasyonlarında vokalistlik yaptı.