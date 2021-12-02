Camdaki 23.bölüm fragmanı izle

Her hafta merakla ve heyecanla izlenen camdaki kız dizisinde bu hafta neler olacak Sedat ne yaptı? Herşey ortaya çıkacak mı? Nalan Sedat' a ne yapacak? Nalan Sedat’a beklenmedik bir sürpriz mi yapacak?

Camdaki Kız

30 Eylül Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 13. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kızı yeni sezon bölümleri merakla beklendi. Camdaki Kız Hayri kim? Camdaki Kız 13. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.

CAMDAKİ KIZ 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan Sedat ile daha fazla yakınlaşmaya başlamıştır. Ancak şahit olduğu telefon konuşması Nalan'ı oldukça şaşırtır. Feride Nalan'ı zorlamaktadır. Ancak öyle bir durum olur ki Nalan gerçeklerle baş başa kalacaktır.

Camdaki Kız 7 Ekim 2021 tarihinde Kanal D'de.

Senaristler tarafından Budayıcıoğlu’nun kitabından alıntılanan diziler, çok değiştirildi örneğin İstanbullu Gelin, ama olayın hakikatını Kırmızı Oda’da Alya’nın hikayesini izlerken daha iyi anladı seyirci. Çünkü kitaptaki Süreyya, İstanbullu Gelin’dekinden çok farklıydı ve Kırmızı Oda’da Alya’nın şizofren annesiydi aslında.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan “Camdaki Kız” 1 Nisan'da Kanal D’de başlıyor. Ön hazırlık sürecini tamamlayan ekip, geçtiğimiz günlerde kayıta başladı. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol ve Tamer Levent yer alıyor.

CAMDAKİ KIZIN KONUSU

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı diziyi Nadim Güç yönetiyor. Gerçek bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak “Camdaki Kız” seyircilere “Neden âşık oluruz?”, “Âşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” sorularını sorduracak.

kaynak:kamuajans