Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Camdaki kız reytingleri alt üst etti. Sevilen dizi her cuma akşamı saat 20:00'da izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Burcu Biricik'in başrolde oynadığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümde nefesleri kesti. Camda kız dizisinin konusu ne? Camdaki kız dizisinin oyuncuları kimler? Camdaki kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleminden dökülen dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. TV'de yoğun bir ilgi gören ve reytingleri kıran Camdaki kız dizisi izleyicileri için haberimizde yeni bölüm fragmanına ve dizi ile ilgili birçok detaya yer verdik. Diziyi merak edenler için dizi oyuncularını ve konusunu da haberimizde ayrıca yer verdik.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Burcu Biricik

Devrim Yakut

Feyyez Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Hande Ataizi

Nur Sürer

Selma Ergeç

Şerif Erol

Tamer Levent