Burcu Esmersoy ile hafta sonu konukları kimler? 26 Şubat Cumartesi

Burcu Esmersoy ile hafta sonu programı tüm hızıyla devam ediyor. Programa her hafta değerli uzmanlar katılıyor.

Hem yurt içinde, hem de yurt dışında başarılı işlere imza atan Burcu Esmersoy; herkesin hayran kaldığı enerjisini Star ekranlarından yansıtıyor.

Güzel sunucu, dopdolu bir içerikle izleyicilerin karşısına geçiyor. Makyajdan spora, çok özel tariflerden en son yeniliklere uzanan geniş yelpazesiyle hafta içi yorgunluğunu herkese unutturacak olan Burcu Esmersoy, hafta sonu enerjinize enerji katacak.

Burcu Esmersoy İle Hafta Sonu Konukları

Songül Çavdar