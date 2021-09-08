Bugün TV'de Neler Var ? 08 Eylül

KANAL D

08.09.2021

00:15 Şeref Kanunu Albay Robert Sikes, yaşadığı şehri suçtan temizlemeyi kendine görev edinmiştir.

02:00 Kırık Hayatlar

03:00Gelinim Mutfakta

05:00 Ece Üner ile Susma

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ece Üner ile Susma

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bizum Hoca 2

22:15 Aşk Tesadüfleri Sever

STAR TV

08.09.2021

00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Star Market

04:30 Kaçak Gelinler

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:30 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

SHOW TV

08.09.2021

00:30 Resimdeki Sevgili

03:30 Resimdeki Sevgili

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Düğüm Salonu

22:15 En Büyük Şaban

ATV

08.09.2021

00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

02:35 Kalp Yarası

05:40 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi

22:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı

FOX

08.09.2021

01:30 Masumiyet

03:45 Bay Yanlış

05:00 Kefaret

06:00 İnadına Aşk

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

TV8

08.09.2021

00:15 Paylaş Benimle

03:00 Kırmızı Oda

04:30 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2021

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

TRT 3 - SPOR

08.09.2021

01:00 Spor Artı

02:00 Hollanda - Türkiye

03:45 % 100 Futbol

05:00 Spor Artı

06:00 FIFA Magazin

06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:50 Hava Durumu



09:55 Takvim Yaprakları10:00 Spor Bülteni11:00 Spor Manşet12:352022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler13:00 Spor Bülteni13:45A Milli Futbol Takımı Özetler14:00 TBMM-TV17:55 Takvim Yaprakları18:00 Spor Merkezi19:55 Finlandiya - Türkiye22:00 Futbol Aklı23:30 Transfer Gündemi

TRT 1

08.09.2021

02:50 Teşkilat

04:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

05:35 Tövbeler Olsun

08:45 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

16:05 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 Dünya Hali

CNN TÜRK

08.09.2021

01:00 Akıl Çemberi

04:30 Ana Haber

06:00 Haber

07:00 A'dan Z'ye

08:00 A'dan Z'ye

10:00 A'dan Z'ye

11:00 Gündem

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

15:00 Bugün

16:00 Günlük

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

20:30 Tarafsız Bölge

HABERTÜRK

08.09.2021

00:00 Haber Bülteni

01:00 Teke Tek

04:00 Haber Bülteni

05:00 Haber Bülteni

06:00 Gün Başlıyor

09:00 Para Gündem

12:00 Gün Ortası

13:45 Spor Bülteni

14:00 Habertürk Manşet

15:45 Spor Bülteni

16:00 HT 360

17:00 Akşam Haberleri

19:00 Ana Haber

21:00 Habertürk Gündem

BLOOMBERG HT

08.09.2021

00:05 Aslı Şafak'la İşin Aslı

01:00 Grand Designs

01:55 Maden Dünyası

02:20 Aile Ekonomisi

02:45 Otomotiv Ekonomisi

03:10 Akıllı Tarım

03:35 Top Gear

04:25 Aile Ekonomisi

04:50 Akıllı Tarım

05:15 Grand Designs

06:05 Aslı Şafak'la İşin Aslı

07:00 İlk Söz

08:15 Sabah Raporu

09:00 Yatırım Bülteni

09:45 Piyasa Masası

10:15 Yatırım Kulübü

11:00 Fokus

12:00 30 Dakika

12:30 Tarım Analiz

13:00 İş Dünyası

13:30 Finansal Teknoloji

14:00 Piyasa Hattı

15:00 Akıllı Para

16:00 Finans Merkezi

17:00 Kapanışa Doğru

17:45 Günden Kalanlar

19:00 60 Dakika

20:00 Aslı Şafak'la İşin Aslı

21:00 Ekonomik Görünüm

22:00 Küresel Piyasalar

23:10 Grand Designs

kaynak:haberfi