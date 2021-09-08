Bugün TV'de Neler Var ? 08 Eylül
08.09.2021 tarihinde hangi kanalda, hangi diziler, hangi filmler ve hangi programlar var?
KANAL D
08.09.2021
00:15 Şeref Kanunu Albay Robert Sikes, yaşadığı şehri suçtan temizlemeyi kendine görev edinmiştir.
02:00 Kırık Hayatlar
03:00Gelinim Mutfakta
05:00 Ece Üner ile Susma
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ece Üner ile Susma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bizum Hoca 2
22:15 Aşk Tesadüfleri Sever
STAR TV
08.09.2021
00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Star Market
04:30 Kaçak Gelinler
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:30 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı
22:30 Bayi Toplantısı
SHOW TV
08.09.2021
00:30 Resimdeki Sevgili
03:30 Resimdeki Sevgili
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Düğüm Salonu
22:15 En Büyük Şaban
ATV
08.09.2021
00:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
02:35 Kalp Yarası
05:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi
22:00 Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
FOX
08.09.2021
01:30 Masumiyet
03:45 Bay Yanlış
05:00 Kefaret
06:00 İnadına Aşk
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
TV8
08.09.2021
00:15 Paylaş Benimle
03:00 Kırmızı Oda
04:30 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2021
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
TRT 3 - SPOR
08.09.2021
01:00 Spor Artı
02:00 Hollanda - Türkiye
03:45 % 100 Futbol
05:00 Spor Artı
06:00 FIFA Magazin
06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:50 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:352022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45A Milli Futbol Takımı Özetler
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Finlandiya - Türkiye
22:00 Futbol Aklı
23:30 Transfer Gündemi
TRT 1
08.09.2021
02:50 Teşkilat
04:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:35 Tövbeler Olsun
08:45 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:05 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 Dünya Hali
CNN TÜRK
08.09.2021
01:00 Akıl Çemberi
04:30 Ana Haber
06:00 Haber
07:00 A'dan Z'ye
08:00 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 Gündem
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
20:30 Tarafsız Bölge
HABERTÜRK
08.09.2021
00:00 Haber Bülteni
01:00 Teke Tek
04:00 Haber Bülteni
05:00 Haber Bülteni
06:00 Gün Başlıyor
09:00 Para Gündem
12:00 Gün Ortası
13:45 Spor Bülteni
14:00 Habertürk Manşet
15:45 Spor Bülteni
16:00 HT 360
17:00 Akşam Haberleri
19:00 Ana Haber
21:00 Habertürk Gündem
BLOOMBERG HT
08.09.2021
00:05 Aslı Şafak'la İşin Aslı
01:00 Grand Designs
01:55 Maden Dünyası
02:20 Aile Ekonomisi
02:45 Otomotiv Ekonomisi
03:10 Akıllı Tarım
03:35 Top Gear
04:25 Aile Ekonomisi
04:50 Akıllı Tarım
05:15 Grand Designs
06:05 Aslı Şafak'la İşin Aslı
07:00 İlk Söz
08:15 Sabah Raporu
09:00 Yatırım Bülteni
09:45 Piyasa Masası
10:15 Yatırım Kulübü
11:00 Fokus
12:00 30 Dakika
12:30 Tarım Analiz
13:00 İş Dünyası
13:30 Finansal Teknoloji
14:00 Piyasa Hattı
15:00 Akıllı Para
16:00 Finans Merkezi
17:00 Kapanışa Doğru
17:45 Günden Kalanlar
19:00 60 Dakika
20:00 Aslı Şafak'la İşin Aslı
21:00 Ekonomik Görünüm
22:00 Küresel Piyasalar
23:10 Grand Designs
kaynak:haberfi
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
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|7
|7. Man City
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|8. Brighton
|3
|6
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|3
|6
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|5
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|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0