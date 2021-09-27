Bugün TV'de ne var? Bugün hangi diziler var? Bugün hangi Programlar var? 27 eylül
Bugün hangi dizilerin, hangi programların olduğunu merak eden Tv izleyicilerinin yakından takip ettiği yayın akışını paylaşıyoruz. Bugün TV'de ne var? Bugün hangi diziler var? Bugün hangi Programlar var?
Bugün hangi dizilerin, hangi programların olduğunu merak eden Tv izleyicilerinin yakından takip ettiği yayın akışını paylaşıyoruz. Bugün TV'de ne var? Bugün hangi diziler var? Bugün hangi Programlar var?
27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası
00:20 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Bana Masal Anlatma
22:30 Bana Masal Anlatma
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
20:00 Yasak Elma
23:30 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:30 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
09:45 Kalk Gidelim
13:20 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
02:40 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
13:00 1 Başka Güzel
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 İçimizden Biri
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Hekimoğlu Trabzon
|4
|10
|2. Sivas Belediyespor
|4
|10
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|4
|10
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|4
|10
|5. Bodrumspor
|4
|9
|6. Sakaryaspor
|4
|8
|7. Ankaraspor
|4
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|4
|7
|9. Somaspor
|4
|7
|10. Çorum FK
|4
|6
|11. Serik Belediyespor
|4
|6
|12. İnegölspor
|4
|5
|13. Afjet Afyonspor
|4
|5
|14. Diyarbekirspor
|4
|4
|15. Sarıyer
|4
|4
|16. Turgutluspor
|4
|1
|17. Ergene Velimeşespor
|4
|1
|18. Adıyaman FK
|4
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|4
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Altay
|7
|15
|3. Beşiktaş
|7
|14
|4. Trabzonspor
|6
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Malatyaspor
|7
|6
|17. Kasımpaşa
|6
|5
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
|11. Boluspor
|6
|7
|12. Samsunspor
|5
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0