Bugün TV'de ne var? 29 Eylül 2021 TV yayın akışı belli oldu mu? İşte 29 Eylül 2021 ATV, Kanal D, FOX TV, Show TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!
Televizyon izlemeyi sevenler için bu bugün ki yayın akışını sizler için araştırdık. bugün hangi dizler var? Hangi programlar var? hangi kanalda neler var? Bugün TV'de ne var? 29 Eylül 2021 TV yayın akışı belli oldu mu? İşte 29 Eylül 2021 ATV, Kanal D, FOX TV, Show TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!
Televizyon izlemeyi sevenler için bu bugün ki yayın akışını sizler için araştırdık. bugün hangi dizler var? Hangi programlar var? hangi kanalda neler var? Bugün TV'de ne var? 29 Eylül 2021 TV yayın akışı belli oldu mu? İşte 29 Eylül 2021 ATV, Kanal D, FOX TV, Show TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!
29 Eylül TV’de bugün ne var? Yaz aylarının sona ermesi, okulların açılması ve havaların da soğumasıyla beraber artık insanlar evlerinde çok daha fazla zaman geçirmeye başladı. O nedenle televizyon izleme oranları da artıyor. Ayrıca TV ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla tam bir bayram havası yaşanıyor. Ekrana geri dönen diziler ve yeni başlayan diziler adeta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bu nedenle de her gün TV yayın akışı yoğun şekilde aranıyor. Peki 29 Eylül 2021 TV yayın akışı belli oldu mu? İşte 29 Eylül 2021 ATV, Kanal D, FOX TV, Show TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke
22:00 Tarzan Efsanesi
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
06:30 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
67. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni (tekrar)
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
05:45 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
08:50 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
15:55 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı
29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Yuvamı Yıkamazsın
09:00 Üç Makbul Dua
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:45 Baş Tacım
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Diriliş Ertuğrul
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Hatayspor
|7
|13
|6. Konyaspor
|7
|13
|7. Alanyaspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|11
|9. Karagümrük
|7
|11
|10. Galatasaray
|7
|11
|11. Sivasspor
|7
|9
|12. Adana Demirspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|7
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|7
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Manisa FK
|7
|9
|10. Menemenspor
|7
|8
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Boluspor
|6
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0