Televizyon izlemeyi sevenler için bu bugün ki yayın akışını sizler için araştırdık. bugün hangi dizler var? Hangi programlar var? hangi kanalda neler var? Bugün TV'de ne var? 29 Eylül 2021 TV yayın akışı belli oldu mu? İşte 29 Eylül 2021 ATV, Kanal D, FOX TV, Show TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!

29 Eylül TV’de bugün ne var? Yaz aylarının sona ermesi, okulların açılması ve havaların da soğumasıyla beraber artık insanlar evlerinde çok daha fazla zaman geçirmeye başladı. O nedenle televizyon izleme oranları da artıyor. Ayrıca TV ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla tam bir bayram havası yaşanıyor. Ekrana geri dönen diziler ve yeni başlayan diziler adeta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Bu nedenle de her gün TV yayın akışı yoğun şekilde aranıyor. Peki 29 Eylül 2021 TV yayın akışı belli oldu mu? İşte 29 Eylül 2021 ATV, Kanal D, FOX TV, Show TV, TRT1, Star, TV8, Kanal 7 yayın akışı!

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke

22:00 Tarzan Efsanesi

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

67. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni (tekrar)

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:50 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:45 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

08:50 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

15:55 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

21:30 Yabancı Sinema "Kaçış Yok" (Altyazılı)

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Yalancı

29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Yuvamı Yıkamazsın

09:00 Üç Makbul Dua

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:45 Baş Tacım

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Diriliş Ertuğrul