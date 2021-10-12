Bugün Hangi Diziler Var? Bugün Tv'de Hangi Diziler var? Bugün Hangi Kanalda Hangi Diziler Var? 12 Ekim Dizi Yayın Akışı Nedir?
Bugün hangi kanalda hangi diziler yayınlanacak? 12 Ekim dizi yayın akışını, kanallara ve yayınlandıkları saatlere göre sizler için derledik.
12 Ekim dizi yayın akışı kanallara ve saatlere göre sıralanmıştır.
BUGÜN TV’DE HANGİ DİZİLER VAR?
Trt 1: Kalk Gidelim (10:30)
Tv2: Akasya Durağı (10:30)
Kanal D: Kırık Hayatlar (11:00)
Show Tv: Kuzey Yıldızı (11:00)
Kanal 7: Baş Tacım (12:45)
Beyaz Tv: Zengin Kız Fakir Oğlan (13:00)
Tv2: Aşk-ı Memnu (14:00)
Kanal 7: Can Yoldaşım (15:30)
Star Tv: Kiralık Aşk ( 16:00)
Tv2: Yaprak Dökümü (16:00)
Beyaz Tv: Kurtlar Vadisi Pusu (16:30)
Kanal 7: Emanet (19:00)
Kanal D: Baht Oyunu (20:00)
Star Tv: Ada Masalı (20:00)
Trt 1: Masumlar Apartmanı (20:00)
Fox Tv: Evlilik Hakkında Herşey (20:00)
Kanal 7: Diriliş Ertuğrul (21:15)
Tv2: Yalan Dünya (21:15)
Show Tv: İçimizden Biri (21:45)
Atv: Kuruluş Osman (22:00)
Tv2: Kanıt (23:00)
Fox Tv: Kanunsuz Topraklar (23:45)
kaynak:haber.com
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:03
|Öğle
|11:59
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|7
|17
|2. Hekimoğlu Trabzon
|7
|17
|3. Silahtaroğlu Vanspor FK
|7
|17
|4. Bodrumspor
|7
|15
|5. Ankaraspor
|7
|14
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|7
|14
|7. Sakaryaspor
|7
|13
|8. Çorum FK
|7
|12
|9. İnegölspor
|7
|11
|10. Somaspor
|7
|11
|11. Afjet Afyonspor
|7
|10
|12. Sarıyer
|7
|10
|13. Etimesgut Belediyespor
|7
|10
|14. Serik Belediyespor
|7
|9
|15. Diyarbekirspor
|7
|4
|16. Niğde Anadolu FK
|7
|4
|17. Adıyaman FK
|7
|3
|18. Turgutluspor
|7
|2
|19. Ergene Velimeşespor
|7
|1
|20. Kahramanmaraşspor
|7
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1