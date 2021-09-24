Bir Zamanlar Çukurova'ya Demir geri dönecek mi? ne zaman dönecek?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demiri yaşıyor mu? Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor?
Bir Zamanlar Çukurova'nın Demiri yaşıyor mu? Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor?
ATV’nin Perşembe akşamları ilgiyle takip edilen, sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Hünkar Yaman, Yılmaz, Müjgan, Behice karakterleri ölerek diziye veda etmişti.. Demir Yaman ise kayıplarda şuan. Dizideki bir çok sevilen ve ilgiyle takip dilen karakterlerinin diziden bir bir ayrılması reytingleri de etkiledi. Geçtiğimiz hafta Barbaroslar Akdeniz’in Kılıc dizisinin başlaması ile de reytinglerde ciddi düşüş yaşandı.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragman Murat Ünalmış ile ilgili sürpriz bir gelişme olabilir düşüncesini doğurdu.
Seyirci: acaba Murat Ünalmış diziye tekrar gerimi dönecek ya da kaybedilen reyting bu şekilde mi artırılacak sorusunu doğurdu.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konusu
Bir Zamanlar Çukurova Adana'da geçen bir aşkın öyküsünü konu alan bir dizidir.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları:
İbrahim Çelikol
Hilal Altınbilek
Kerem Alışık
Hande Soral
Hülya Darcan
Erkan Bektaş
Bülent Polat
İlayda Çevik
Serpil Tamur
Sibel Taşçıoğlu
Selin Yeninci
Selin Genç
Aras Şenol
Polen Emre
Yeliz Doğramacıoğlu
Şahin Vural
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|3
|7
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|3
|7
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|4
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|3
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|2
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|2
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|3
|1
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|3
|1
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|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
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|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|6
|14
|3. Hatayspor
|6
|13
|4. Fenerbahçe
|6
|13
|5. Altay
|6
|12
|6. Konyaspor
|6
|12
|7. Alanyaspor
|6
|12
|8. Karagümrük
|6
|11
|9. Kayserispor
|6
|10
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Göztepe
|6
|5
|16. Kasımpaşa
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|6
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
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|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
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|6
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|6
|6
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|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
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|10
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|10
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|5
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|4
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|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0