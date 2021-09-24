Bir Zamanlar Çukurova'ya Demir geri dönecek mi? ne zaman dönecek?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demiri yaşıyor mu? Murat Ünalmış diziye geri mi dönüyor?

ATV’nin Perşembe akşamları ilgiyle takip edilen, sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova da sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Hünkar Yaman, Yılmaz, Müjgan, Behice karakterleri ölerek diziye veda etmişti.. Demir Yaman ise kayıplarda şuan. Dizideki bir çok sevilen ve ilgiyle takip dilen karakterlerinin diziden bir bir ayrılması reytingleri de etkiledi. Geçtiğimiz hafta Barbaroslar Akdeniz’in Kılıc dizisinin başlaması ile de reytinglerde ciddi düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan fragman Murat Ünalmış ile ilgili sürpriz bir gelişme olabilir düşüncesini doğurdu.

Seyirci: acaba Murat Ünalmış diziye tekrar gerimi dönecek ya da kaybedilen reyting bu şekilde mi artırılacak sorusunu doğurdu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin konusu

Bir Zamanlar Çukurova Adana'da geçen bir aşkın öyküsünü konu alan bir dizidir.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları:

İbrahim Çelikol

Furkan Palalı

Hilal Altınbilek

Kerem Alışık

Hande Soral

Hülya Darcan

Erkan Bektaş

Bülent Polat

İlayda Çevik

Serpil Tamur

Sibel Taşçıoğlu

Selin Yeninci

Selin Genç

Aras Şenol

Polen Emre

Yeliz Doğramacıoğlu

Şahin Vural