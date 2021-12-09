Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

Akşamların heyecanla izlenen dizisinde bu hafta neler oldu? Son bölümde neler oldu hangi konular çözüme kavuştu hangi konular cevapsız kaldı? Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye Hakan'la beraber gidiyor

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner. Zehra neden kaçtı? Züleyha kimin yanına kaçtı? Züleyha kaçtığında kimin yanında kalacak? Züleyha evine tekrar dönecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova

Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye gidiyor!

Züleyha, Hülya ile yüzleşmeye Hakan'la beraber gidiyor

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir. Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur. Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

Lütfiye şüphelerinin peşinde!

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer. Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

Aniden zenginleşen Şermin dikkatleri üzerine çekiyor

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker. Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

https://www.atv.com.tr/bir-zamanlar-cukurova/109-bolum/izle