Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova konusu ne? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?

13 Eylül 2018 tarihinde ilk bölümü yayınlanan ve şuan hala oynamaya devam eden bir zamanlar çukurova dizisi 4. sezonda izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın kaleminden dökülen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin senaryonusu, Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisidir. Başrollerini Hilal Altınbilek; Furkan Palalı; Kerem Alışık; İbrahim Çelikkol; Hülya Darcan paylaşırken, yapımcılığını Timur Savcı; Burak Sağyaşar; Turan Bayat üstlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonda da kaldığı yerden tüm heyecanı ile devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi her perşembe saat 20:00'da ATV tv ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin konusu

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Oyuncuları:



Hilal Altınbilek (Züleyha)

İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu)

Kerem Alışık (Fekeli)

Hande Soral (Ümit)

Hülya Darcan (Lütfiye)

Bülent Polat (Gaffur)

Serpil Tamur (Haminne)

Sibel Taşçıoğlu (Şermin)

Selin Yeninci (Saniye)

Selin Genç (Gülten)

Aras Şenol (Çetin)

Polen Emre (Fadik)

Furkan Palalı (Fikret Fekeli)

İlayda Çevik (Betül)

Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)