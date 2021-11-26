Bir Zamanlar Çukurova 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Zehra ne yapacak? Zehra neden kaçtı? Zehra nerede kalıyor? Zehra hangi arkadaşının yanında kalacak? Zehra'nın kaçma sebebi nedir? Zehra neden ağlıyor? Zehra'yı bulacaklar mı? Zehra'nın kaçma nedeni nedir?

Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman (Murat Ünalmış) kimdir?

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) kimdir?

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha (Hilal Altınbilek) kimdir?

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) kimdir?

Adana'nın yerlilerinden. Demir'in babası Adnan Yaman'ın katili. Fekeli ile Adnan Yaman vaktiyle çok iyi arkadaştırlar. Yirmi yıl önce Adnan bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına satın alır. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bu meseleyi tartışırlarken karşılıklı silahlarını çekerler, çıkan çatışmada Fekeli Adnan'ı öldürür, tutuklanır ve yirmi yıl hapse mahkum olur. Hapiste Fekeli'yle Yılmaz'ın yolları kesişir. Yılmaz hikayesini anlattığında Fekeli düşmanlarının ortak olduğunu anlar ve aradığı sağ kolu bulmakla kalmaz, bir de oğul sahibi olmuş olur. Yılmaz'a babalık eder, yol gösterir. Genel afla hapisten çıktıktan sonra ortak düşmanları Yamanlara karşı birlikte mücadele etmeye başlarlar.

Bir Zamanlar Çukurova Gaffur (Bülent Polat) kimdir?

Yamanlar çiftliğinin kahyası. Doğma büyüme Adanalı. Konağın kahyalığı ona babasından miras kamış. Gaffur babası gibi yetenekli, akıllı ve dürüst biri olmadığı için görevinde de pek başarılı değil. Hünkar hem babasının hatırına hem de düzene ve çiftliğe hakim oldukları için Gaffurları yanlarında tutuyor. Gaffur aynı zamanda Yılmaz'ın askerlik arkadaşı.Yılmaz çiftliğe ilk geldiğinde onu içten karşılıyor ancak iş istediğini öğrenince tavrını değiştiriyor. İşini elinden alacak korkusuyla Yılmaz'a düşman kesiliyor.

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) kimdir?

20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktoru. İstanbul'da okumuş, okulu bittikten sonra babasının özel hastanesinde çalışmayı reddedip Adana'ya devlet hastanesine çalışmaya gelmiştir. Güçlü karakterli, nazik, döneme göre ileri görüşlü ve hastalarına karşı oldukça sevecendir.

Bir Zamanlar Çukurova Haminne (Serpil Tamur) kimdir?

Hünkar Yaman'ın annesi, Demir Yaman'ın anneannesi. Çok yaşlı, sıklıkla kelimeleri, durumları ve olayları karıştırıyor. Bazen geçmişi bugünmüş gibi hatırlıyor. Bu karışıklık zaman zaman güldürse, zaman zaman hüzünlendirse de bazen konak içinde olayların karışmasına sebep oluyor. Hünkar, en çok Züleyha'nın ona bakmasından hoşlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) kimdir?

Demir'in amcasının kızı. Hünkar ve Demir'in gizli düşmanı. Babası Şerafettin Yaman'dan kalan bütün mirası çar çur ettiği için Demir'den geçiniyor. Kocasını beğenmiyor ama boşanmak da istemiyor. Hayattaki tek amacı Yaman'ların mirasının kızına kalmasını sağlamak. Demir'in oğlu olunca hayalleri başına yıkılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Saniye (Selin Yeninci) kimdir?

Gaffur'un karısı. Konağın mutfağından sorumlu, Hünkar hanımın eli ayağı. Senelerdir Hünkar Yaman'ın hizmetinde çalışıyor. Yılmaz ve Züleyha konağa ilk geldiklerinde, onlara yardımcı oluyor fakat işler değiştikçe onlara düşman kesiliyor. Züleyha'nın ön plana çıkmasıyla, ona kin beslemeye başlıyor. Tek amacı konaktaki yerini korumak. Bu uğurda her şeyi yapabilir.

Bir Zamanlar Çukurova Gülten (Selin Genç) kimdir?

Gaffur'un kız kardeşi. İyi niyetli, saf bir Anadolu kızı. Yılmaz'ı görür görmez aşık oluyor. Başlangıçta Züleyha'yı Yılmaz'ın kız kardeşi sandığı için ona çok yakın davranıyor. Kısa sürede gerçeği öğrenmesine rağmen Yılmaz'a olan aşkından bir türlü vazgeçemiyor.

Bir Zamanlar Çukurova Çetin (Aras Şenol) kimdir?

Fekeli'nin sağ kolu, Yılmaz'ın sırdaşı. Çok çalışkan, namuslu, temiz biri. Hayatını işine ve Fekeli Ağa'ya adamıştır. Onu baba gibi sevmektedir. Bugüne kadar bir gönül ilişkisi olmamış. Ama, Yamanların konağından Gülten'le yolu kesişince gönlüne büyük bir aşk düşer. Çetin tüm yaşananlara rağmen kalbinin sesiyle hareket etmeye devam edecektir.

Bir Zamanlar Çukurova Fadik (Polen Emre) kimdir?

Konağın çalışanlarından. Dedikoduculuğu yüzünden başı dertten kurtulmuyor. Başlangıçta Züleyha'yı çok kıskanıyor. Züleyha'nın ayağını kaydırmaya uğraşıyor. Zamanla Züleyha'nın evin hanımı olduğunu kabullenerek taraf değiştiriyor.

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli (Furkan Palalı) kimdir?

Fekeli'nin hayatta olduğunu dahi bilmediği yeğeni. Hem duygusal hem öfkeli, hem yumuşak hem sert, duyguları hızla yükselip alçalan, öfkesine hakim olamayan, ardından şiddetle pişman olan, aşkta da gözü kara biri... Hayattan her konuda alacaklı ve tahsil etmeye de oldukça kararlı. Uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan ata topraklarına dönen Fikret'in gerçek niyetini kendisinden başka kimse bilmemektedir. Fikret'in gelişi hem Yaman'ların hem Fekeli'lerin gündemini derinden sarsacak, Çukurova'da kartlar yeniden dağılacaktır. Almanya'da bugüne kadar ne yaptığı bilinmeyen Fikret, Çukurova'ya neden geldi? Tek yakını ve mirasçısı olarak Yılmaz'ı kabul eden Ali Rahmet Fekeli öz yeğeninin çıkıp gelmesiyle ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) kimdir?

Sevda Çağlayan, bir zamanlar güzelliği ve zarafetiyle akıllarda yer etmiş, unutulmaz bir yıldız… İstanbul'da başlayan sahne hayatına, imkansız bir aşk uğruna veda etmiş. Sevdası kaderi olmuş, Adnan Yaman'la yaşadığı aşk için, sahip olduklarından vazgeçmiş bir kadın. Sevda ikinci kadın olmanın acısını hiç atamamış içinden. Demir'in Sevda'nın hayatına girmesi; Çukurova'ya yeni bir ses getirecek. Hem Sevda'nın kaderi hem de konaktaki tüm dengeler değişecek. Sevda Çağlayan; Çukurova'da yeni bir hayat kurabilecek, kaderini baştan yazabilecek mi?

https://www.atv.com.tr/bir-zamanlar-cukurova/bolumler